"Gara complicata e con grandi tensioni per il francese Letexier, non sempre capace di governarla", scrive il Corsport che dà 5,5 al fischietto francese di Atletico-Inter.

"Episodio davvero al limite quello del gol prima annullato e poi convalidato con OFR di Julian Alvarez. Il pallone sbatte prima sulla pancia/fianco di Alex Baena, poi si muove verso il bracco destro. Letexier vede un tocco, probabilmente anche perché Alex Baena fa un movimento spalla/braccio/avambraccio verso il pallone, che però non cambia mai rotazione. L’immagine proposta all’OFR, a dire il vero, non chiarisce in tutto e per tutto i dubbi, da qui la domanda: era davvero un chiaro ed evidente errore? Spiegazione possibile: che nel VOR l’abbiano considerato «not deliberate», non deliberato e dunque non punibile. E dato che non c’è immediatezza (non si sa neanche se lo tocca), il gol andava convalidato".



Per il resto, Giuliano Simeone meritava almeno di un giallo: "Prima resta a terra due minuti facendo finta di essere stato colpito da Bastoni al volto (la mano - non una manata, eh? - arriva fra spalla e collo), poi si tuffa (mancavano solo le palette per le votazioni) su un contatto con Chivu. Ovviamente, non c’è rigore".

