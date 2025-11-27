La Roma resta in ansia per Manu Koné a tre giorni dal big match in campionato contro il Napoli. Il centrocampista giallorosso èha alzato bandiera bianca dopo il brutto pestone ricevuto da Diao nel match di Europa League contro il Midtjylland: al 27' il francese ha lasciato il posto a Cristante a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra. Il giocatore verrà valutato nella giornata di domani, "ma dalle prime impressioni sembra recuperabile per il big match di domenica sera contro il Napoli", informa Sky Sport. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 21:10
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print