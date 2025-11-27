Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, nonostante una prestazione più che positiva e per lunghi tratti dominante, ancora una volta i voti sono parecchio condizionati dal risultato finale. E così, alla fine, le valutazioni dei giocatori dell'Atletico sono più alte di quelle degli interisti, con addirittura ben 5 bocciati (6 con Chivu).

È Dimarco (7) il migliore dell'Inter: "Indemoniato. Quattro tiri minacciosi, due dei quali nei primi 140 secondi. Non lo prendono mai: meritava almeno un gol".

Bravo Bonny (6,5): "Valido sostituto di Thuram: con il fisico attira colpi e attenzioni, con la qualità e la visione invece manda in porta Zielinski. Assist super".

Stesso voto per Zielinski (6,5): "Nel mezzo della discoteca affollata non balla ai ritmi giusti. Ma quando conquista lo spazio vuoto, diventa la star della pista. Gol inutile però".

Piacciono anche Barella (6,5) e Bisseck (6,5). Sufficienti Sommer, Akanji, Thuram e Frattesi (???).

Il peggiore viene considerato Bastoni (5): "Non riesce a chiudere la cerniera – ma era molto difficile - sul cross di Simeone junior. Avrebbe dovuto fare meglio invece su Gimenez al 93’".

Male anche Lautaro (5): "Ha un sussulto, servendo Dimarco in verticale, ma non esprime la ferocia delle serate migliori. Chivu lo sostituisce ancora".

5,5 per Carlos, Calhanoglu e Sucic. Senza voto Esposito e Luis Henrique.

Chivu 5,5: "L’Inter gioca con personalità e qualità reagendo al ko nel derby. Ma paga i soliti blackout e si fa schiacciare nel finale. I cambi? Strani".