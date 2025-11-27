Diego Pablo Simeone non ha chiuso le porte a un suo possibile futuro all'Inter, anzi. Presentando il match di Champions League tra la squadra di Cristian Chivu e l'Atletico Madrid, il Cholo ha ammesso che un giorno il percorso della sua carriera potrebbe portarlo sulla panchina nerazzurra. Una profezia che Fabrizio Romano ha commentato così: "Risulta che, nella sfera più privata del Cholo si sia manifestata negli ultimi mesi questa voglia di una opportunità italiana. Non è una mancanza di rispetto nei confronti dell'Atletico, ma è una prospettiva a cui Simeone pensa concretamente. Il legame con l'Inter è fortissimo, ma poi c'è la realtà dello stipendio: 15 milioni di euro netti a stagione".