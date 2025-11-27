Attraverso i propri social, il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così il ko rimediato ieri dai nerazzurri in casa dell’Atletico Madrid: “Non il risultato che volevamo o meritavamo, ma una prestazione forte su cui costruire. Andiamo avanti!”, le parole del centrale tedesco.

Sezione: Focus / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 15:20
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print