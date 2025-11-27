Primo viaggio Apostolico di Papa Leone XIV all'insegna dell'interismo. Il Santo Padre, partito questa mattina da Roma Fiumicino con destinazione Istanbul, ha raggiunto la città turca, dopo uno scalo nella Capitale turca, a bordo di un aereo Ita Airways, l’Airbus A320neo, che porta il nome dell'ex Capitano dell'Inter, Giacinto Facchetti.

"Straordinario terzino e capitano dell’Inter e della Nazionale Italiana di calcio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta", come lo definisce Calcio e Finanza che poi rende nota la cosa, aggiungendo pure una nota di colore: "C'è anche un dettaglio che lega Facchetti con la Turchia. La leggenda italiana infatti ha disputato la sua prima partita con la maglia della nazionale proprio a Istanbul, il 27 marzo 1963, a 20 anni, in una gara valida per le qualificazioni agli Europei del 1964 e vinta dagli azzurri per 1-0 grazie alla rete di Sormani.