La convincente vittoria dell'Atalanta a Francoforte contro l'Eintracht fa salire a quota 10 in classifica la formazione di Palladino e avvicina i nerazzurri alla qualificazione diretta. E' quanto pensano i bookmaker, come riporta Agipronews: finire tra le prime 8 del girone passa dai 7,50 dell'ultima rilevazione agli attuali 3,25 su Planetwin365 e 3,50 su Snai.

La sconfitta dell'Inter a Madrid contro l'Atletico non sembra invece complicare i piani della squadra di Cristian Chivu, seppur la qualificazione diretta, senza passare per i play-off, sia aumentata da 1,45 a 1,65. Resta difficile il cammino per Napoli e Juventus, nonostante le quote siano comunque calate grazie alla conquista dei tre punti, rispettivamente contro Qarabag e Bodo Glimt. Finire tra le prime 8 del raggruppamento per la formazione di Antonio Conte, ora a sette punti in classifica, è in lavagna a 26, mentre passa da 51 a 34 un piazzamento nella top-8 per i bianconeri di Luciano Spalletti, saliti a sei punti in graduatoria.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, cresce da 20 a 26 la quarta Champions League dell'Inter, seguita a 41 dalla prima volta del Napoli e a 101 per quella dell'Atalanta. Lontana la Juventus, la cui conquista della terza Coppa sale da 66 a 126. Tra le candidate alla vittoria, l'Arsenal - unica squadra a punteggio pieno con cinque successi in cinque partite - diventa la principale secondo gli esperti: la prima Champions League della storia per gli inglesi vale 4,35, seguita a 6 dalla settima coppa del Bayern Monaco. Chiude il podio, a 7, il bis del Psg.