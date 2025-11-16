Francesco Pio Esposito continua a bruciare le tappe e a riscrivere record in maglia azzurra. Come rilevato da Opta, l’attaccante classe 2004 è diventato il quarto giocatore più giovane nella storia della Nazionale a raggiungere quota tre reti, a 20 anni e 141 giorni.

Meglio di lui, in oltre un secolo di partite dell’Italia, hanno fatto soltanto tre monumenti del nostro calcio: Giuseppe Meazza, che toccò le tre reti a 19 anni e 191 giorni; Mario Corso, protagonista a 20 anni e 71 giorni; Gianni Rivera, che raggiunse il traguardo a 20 anni e 84 giorni.