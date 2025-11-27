Sorride ancora il Bologna di Vincenzo Italiano che batte con un sonoro poker il Salisburgo e guadagna punti preziosi per il prosieguo in Europa. A sottoscrivere il tabellino sono Odegaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini, la rete dell’orgoglio per gli austriaci invece è di Vertessen. Rossoblu a 8 punti, -1 dall’altra italiana, la Roma di Gasp, vittoriosa nel pomeriggio contro il Midtjylland.

Nessun sorriso invece per la Fiorentina di Vanoli che dopo il positivo pari in campionato ottenuto contro la Juventus torna al ko in Europa questa sera contro l’AEK Atene, in gol con Gacinovic al 35esimo minuto. Rete che basta a ottenere i tre punti. Inutile la marcatura in apertura di Gudmundsson, annullata per offside. Di seguito tutti i risultati di Europa League e Conference.

I risultati delle gare delle 21 di Europa League:

Betis - Utrecht 2-1

Bologna - Salisburgo 4-1

Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4

Genk - Basilea 2-1

Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6

Nottingham Forest - Malmo 3-0

Panathinaikos - Sturm Graz 2-1

Rangers - Braga 1-1

Stella Rossa - FCSB 1-0

I risultati della gare delle 21 di Conference League:

Aberdeen - Noah 1-1

Breidablik - Samsunspor 2-2

Drita - Shkendija 1-0

Fiorentina - AEK Atene 0-1

Jagiellonia - KuPS 1-0

Legia Varsavia - Sparta Praga 0-1

Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Shakhtar 1-2

Strasburgo - Crystal Palace 2-1