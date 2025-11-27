Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il giocatore del Milan, Matteo Gabbia ha parlato delle emozioni di vivere la città di Milano dopo un derby vinto: "Sempre bello quando si vince una partita così importante" ha premesso prima di raccontare la sua personale esperienza: "Poi è sempre bello passare tempo con le persone che si amano e a cui si vuole bene, io ho fatto questo" ha detto. Poi il difensore torna anche sui cugini e sulla partita vinta domenica scorsa.

"Voglio ripetere che l'Inter è una squadra forte, fatta di ottimi giocatori - ha continuato -, che quindi richiede fino alla fine massima attenzione senza mai pensare di avercela fatta prima della fine. Adesso c'è da pensare a sabato sera perché è la partita più importante per cercare di vivere altri giorni molto belli e sereni dopo la Lazio".