Nonostante la sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid, l'Italia torna in piena corsa per i primi due posti nel season ranking della Uefa, che regala un posto ciascuno alle prime due federazioni della graduatoria. L'Inghilterra resta in vetta con 10.388 punti, seconda la Germania a 9.428.

Seguono appunto l'Italia e la Spagna, appaiate a 9.000 punti. Poco più indietro il Portogallo a 8.800 e Cipro a 8.500. Quindi Danimarca (8.125), Polonia (7.875), Francia (7.375) e Belgio (6.500).