Nonostante la sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid, l'Italia torna in piena corsa per i primi due posti nel season ranking della Uefa, che regala un posto ciascuno alle prime due federazioni della graduatoria. L'Inghilterra resta in vetta con 10.388 punti, seconda la Germania a 9.428.
Seguono appunto l'Italia e la Spagna, appaiate a 9.000 punti. Poco più indietro il Portogallo a 8.800 e Cipro a 8.500. Quindi Danimarca (8.125), Polonia (7.875), Francia (7.375) e Belgio (6.500).
Sezione: News / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 17:27
Autore: FcInterNews Redazione
Renato Sali: "Mi rivedo in Dimarco, da ragazzo mi ispiravo a Facchetti. Ma sono juventino da sempre"
Bookies - Champions League, Inter e Atalanta vedono la top-8. Difficile la qualificazione diretta di Napoli e Juventus
Psg, Marquinhos taglia il traguardo delle 500 presenze: "La finale di Champions con l'Inter è stata la più bella"
Milan, Allegri: "Vittoria nel derby meravigliosa, ci ha dato adrenalina. Però basta, sabato c'è la Lazio"
Zielinski a Sky: "Ne usciremo fuori perché siamo una grande squadra, sono tranquillo. Testa al Pisa"
