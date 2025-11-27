Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così del futuro di Nico Paz, giocatore ambito da diversi club tra cui, come noto, l'Inter. Anche se al momento è il Real Madrid la squadra che sembra più interessata a riportarlo alla base:

Sono tornate le voci su Nico Paz, il Real vorrebbe riportarlo a casa a gennaio. Ma la clausola di recompra non vale in quel frangente...

"Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l'altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui", ha concluso.