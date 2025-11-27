Nel ko dell'Inter al Metropolitano contro l'Atletico Madrid uno dei migliori in campo è stato Piotr Zielinski. Il polacco, autore del gol del momentaneo pareggio contro i Colchoneros, manda un messaggio a tutto il mondo nerazzurro all'indomani della débâcle di Champions League: "Sconfitta amara, ma non molliamo... Testa subito alla partita di domenica", il messaggio pubblicato su Instagram

Autore: Stefano Bertocchi
