"Noi sapremo sicuramente quello che andremo a fare". Garantisce Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che, intercettato da Sky Sport dopo la vittoria in Europa League, punta il mirino sul Napli e avvisa le rivali al titolo: "È una grande partita, ci troviamo lì perché credo che lo meritiamo. Abbiamo iniziato bene, poi siamo migliorati tanto e io penso che ancora noi possiamo migliorare tanto. Bisogna avere l'umiltà e la consapevolezza, però allo stesso tempo anche sapere che siamo lì non per un caso, perché un caso è se sei lì dopo cinque partite e non se sei lì per un terzo di campionato. Bisogna essere consapevoli che stiamo facendo delle ottime cose e che dobbiamo continuare a farle, perché altrimenti tutto quello che di buono abbiamo fatto non sarà servito a niente. Sappiamo bene quello che ci aspetta".