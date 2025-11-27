Sostituito dopo 73' senza lasciare il segno, Lautaro Martinez non era certo contento, come riporta oggi Tuttosport. Seduto in panchina ha lanciato una bottiglietta d'acqua con forza: ancora una volta non ha segnato contro un top team dopo gli "zero" con Juventus, Napoli, Roma e Milan.

Il ruolino in Champions resta positivo, 4 gol in 4 partite, ma sono 4 anche quelli in campionato e non sono un dato altrettanto buono: è lecito aspettarsi di più da chi ieri ha disputato la gara numero 62 nella massima competizione europea, agganciando Cambiasso al secondo posto tra i più presenti (primo Zanetti a 97).