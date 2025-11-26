Intervenuto nel post-partita di Madrid, il tecnico dell'Atletico Madrid, Simeone, ha parlato così a Sky Sport: "Credo che abbiamo giocato contro una grandissima squadra, una delle migliori in Champions. Avevamo un piano per cercare di contenerli. Nel primo tempo credevamo di potergli far male in contropiede, ma hanno avuto situazioni importanti per segnare. Ci siamo difesi abbastanza bene: nella ripresa ho deciso di inserire giocatori di qualità e quantità e alla fine ci è andata bene". L'esultanza nel finale? "Non riesco a stare nella mia comfort-zone".

Atletico un po' troppo passivo a inizio secondo tempo. Come mai?

"Avevo in testa due partite. Dovevamo avere gambe e forza in mezzo dove l'Inter poteva soffrire. Quando ho iniziato a sentire che c'era bisogno di cambi, ho inserito Koke, Griezmann e Sorloth e la partita è cambiata. Così noi abbiamo ripreso un po' di controllo e ci siamo portati a casa una vittoria importantissima".