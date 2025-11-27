Marquinhos ieri sera ha tagliato il traguardo delle 500 presenze con la maglia del Paris Saint-Germain, festeggiando il record con una vittoria pirotecnica per 5-3 contro il Newcastle. Intervistato dalla Gazzetta dello Spprt, a margine della partita del Parco dei Principi, il capitano del PSG è stato chiamato a scegliere la partita più bella dei suoi dodici anni a Parigi: "Se devo sceglierne una, dico la finale di Champions (contro l'Inter, ndr). Anche l'esordio è stato bello, così come la gara di oggi (ieri, ndr)".