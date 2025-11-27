Spazio a commenti e analisi di Atletico Madrid-Inter 2-1, match vinto dalla squadra di Simeone all'ultimo minuto dopo un'altra buona prestazione da parte dei nerazzurri. L'Inter crea tanto ma spreca, dopo il gol si appiattisce e perde un altro big match stagionale. Come se ne esce fuori?

Sezione: Web Tv / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
