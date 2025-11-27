Non è un periodo fortunato per l'Inter: a Madrid arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel derby, la prima in Champions. Eppure l'Inter dà sempre prova di forza, esprime buone prestazioni, ma ultimamente non riesce a portare punti a casa. "Non è quindi il caso di mettere in discussione tutto l'impianto tecnico, ma riflettere sul momento e le possibili cause" dice Andrea Bosio nella tradizionale analisi post partita. Il suo intervento nel Podcast di FcInterNews è disponibile di seguito: buon ascolto.

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.