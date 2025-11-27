L'Italia Under 18 di Massimiliano Favo si mette al collo la medaglia di bronzo al Mondiale Under 17. Nella finalina per il terzo-quarto posto, gli azzurrini, dopo lo 0-0 dei primi 120', si sono imposti ai rigori sul Brasile con il risultato di 4-2, fissato dal tiro dagli undici metri di Alessio Baralla. Per i verdeoro, fatali gli errori dal dischetto di Luis Pacheco e Luis Berardo. 

