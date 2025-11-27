Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli analizza così il momento vissuto dall'Inter, reduce dal ko in extremis in casa dell'Atletico Madrid:

"Bisogna valutare le varie sconfitte. L'Inter ha creato le sue occasioni, anche nel derby, la poteva vincere ma l'ha persa. Ma io non vedo tutto questo disastro. Vedo una squadra viva, che ha un gioco. Mi allarmano solo alcuni cambi che non condivido".

Data: Gio 27 novembre 2025 alle 19:30
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
