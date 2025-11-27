La Gazzetta dello Sport sottolinea un dato: dopo le sconfitte con Juventus e Napoli, l’Inter si era sempre rialzata con una vittoria. Stavolta, invece, dopo la beffa nel derby, altra beffa a Madrid.

"Si può concedere a Gimenez, il colpitore aereo più pericoloso, di arrivare in corsa non accompagnato e di saltare in testa a tutti, all’ultima azione? Peccato, perché nel complesso l’Inter ha disputato una buona gara, ha subito un gol di Alvarez non limpido, ma ha sempre tenuto il campo con personalità e ha ottenuto buone cose da Bisseck, Dimarco, Barella, Bonny, Zielinski… Ancora in sofferenza Lautaro, Calha è cresciuto dopo il pasticcio. Discutibili i cambi di Chivu, specie la rinuncia prematura a Bonny e Zielinski, protagonisti del gol. Decisivi invece quelli del Cholo. La qualificazione agli ottavi resta apertissima, i playoff sono blindati, ma la sconfitta complica l’avvicinamento al G8, perché i prossimi avversari si chiamano Liverpool e Arsenal. Ancora una volta l’Inter ha dimostrato di saper giocare, ma ancora una volta sono mancate la rabbia offensiva e la concentrazione difensiva nei momenti chiave. Deve crescere o rischia di invecchiare sentendosi più forte degli avversari senza riuscire a dimostralo", si legge.

