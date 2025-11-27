Presente negli studi di Amazon Prime Video per commentare il ko dell’Inter al Metropolitano, Julio Cesar ha espresso diverse perplessità sulle scelte tecniche e sulla gestione del post-partita, dopo il 2-1 subito dall’Atletico Madrid.

L’ex portiere nerazzurro ha puntato l’attenzione in particolare sulle sostituzioni operate da Cristian Chivu:

“Bisogna capire il perché di certe scelte da parte di Chivu. I giocatori che sono entrati non mi sono piaciuti tanto, vorrei sapere dal tecnico perché. Forse per stanchezza?”.

Un giudizio netto, che riflette la sensazione diffusa di un impatto non all’altezza da parte delle seconde linee.

Julio Cesar ha poi commentato anche le immagini della sostituzione di Lautaro Martinez, apparso visibilmente contrariato:

“Mi sembra che Lautaro ce l’avesse con il suo allenatore”, ha osservato, indicando un possibile segnale di tensione nella gestione emotiva del capitano in un momento delicato.

Infine, l’ex numero uno ha espresso dubbi anche sul summit immediato negli spogliatoi, a cui hanno preso parte anche Giuseppe Marotta e la dirigenza:

“Fare una riunione subito dopo la partita per risolvere i problemi… secondo me non è il momento giusto. L’Inter deve tornare a Milano con la testa alta, ha preso un gol alla fine ma capita, il calcio è così. All’allenamento poi parleranno tra loro per mettere le cose a posto”.