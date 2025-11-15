L'Inter ha intrapreso un nuovo percorso con Cristian Chivu. Un modello di gioco improntato sulla verticalità e sulla decisione di pressare alto per aggredire l'avversario in modo pressoché istantaneo. C'è una statistica curiosa pubblicata da Kickest che riguarda i giocatori più fallosi del campionato italiano fino a questo punto della stagione. In cima a questa graduatoria troviamo Pellegrino del Parma, che ha commesso 31 falli; dietro di lui Nico Paz e Pongracic.

Solo un giocatore dell'Inter tra i primi dieci: si tratta di Alessandro Bastoni, autore di 20 falli. Fisiologico quest'aspetto, considerando che molto spesso Bastoni si alza per rompere la linea, andando ad accorciare sulle mezzali avversarie.