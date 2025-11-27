Match winner di Atletico-Inter, con un cabezazo che ha gelato i nerazzurri all'ultimo respiro, José Gimenez parla così dell'azione del 2-1 a UEFA.com: "Eravamo convinti di fare gol - dice sorridendo il difensore uruguaiano -. Stavo pensando alla partita col Levante, quando Simeone si arrabbiò perché non eravamo riusciti a sfruttare venti corner. Oggi (ieri, ndr), invece, ero convinto di segnare, il cross di Griezmann è stato magnifico e io ho solo dovuto colpire il pallone di testa".