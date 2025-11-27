Paolo Di Canio analizza a Sky Sport il gol del 2-1 subito ieri sera dall'Inter. "L'Inter marca a zona, arriva Gimenez che fa 4-5 passi e nessuno lo disturba. C'è Barella che è libero dall'uomo, guarda solo la palla. Gimenez gli sfila davanti e poi apre anche le braccia arrabbiato".

"Uno che ha fame - prosegue - deve guardare chi può arrivare, tanto gli altri sono marcati. Guardo il limite dell'area di rigore. E' difficile quando fai i cambi, ma bisogna orientarsi, avere la sensazione del pericolo. Stai tre passi verso Gimenez, magari non facendogli prendere l'inerzia".