Una delle migliori notizie per Chivu che arriva dalla partita di ieri sera è il definitivo ritorno di Zielinski. Il polacco, che non segnava in Champions da due anni e mezzo, ha dato prova della sua forma totalmente ritrovata e, gol a parte, ha offerto una prestazione finalmente del livello che tutti gli riconoscono, ma che da quando è a Milano si era visto davvero raramente.

"Una lode meritata e una conferma in più per il polacco, capace nell’ultimo periodo di approfittare al meglio della lunga assenza di Mkhitaryan per riempire il vuoto a centrocampo grazie alle sue doti da palleggiatore e all’abilità negli inserimenti senza palla. Sempre partendo da titolare, l’ex Napoli a inizio mese aveva fatto centro a Verona e ieri in Spagna si è ripetuto all’interno di una partita in cui ha retto i ritmi da corrida senza farsi travolgere dalla frenesia e dall’ambiente ostile. Tra l'altro in Champions aveva già fatto male in carriera a Real Madrid e Liverpool (con la maglia del Napoli), confermando così il suo vizio di far male alle grandi compagini del calcio europeo anche ieri", sottolinea il Corsport.

Mkhitaryan è pronto a rientrare e sarà reinserito gradualmente in squadra. Ma intanto Chivu può godersi il ritrovato Zielinski: la cura funziona.