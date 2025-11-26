Partita incredibile a Monza, dove l'Inter U23 perde 2-3 contro il Renate. Il primo tempo, in cui a far meglio sono stati gli ospiti, si è chiuso sull'1-1. Subito in gol Anelli, con il pari interista di Lavelli. Dopo l'intervallo ha giocato molto meglio l'Inter U23, concretizzando quanto di buono fatto vedere al 79', con il gol di Zuberek. Nel finale clamorosa rimonta del Renate di Foschi, con il gol di Rossi dal dischetto al 90' e la rete in mischia di Auriletto al 92'. Con questo risultato l'Inter U23 saluta la Coppa Italia Serie C, mentre il Renate va ai quarti.

IL TABELLINO

INTER U23-RENATE 2-3

Marcatori: Anelli (6'), Lavelli (36'), Zuberek (79'), Rossi (90' R), Aurieletto (93')

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate, 37 Kaczmarski (dal 46' Bovo 14), 4 Zanchetta, 9 Topalovic (dal 46' Berenbruch 44), 25 David; 90 Lavelli (dal 76' Agbonifo 11), 7 Spinaccè (dal 68' Zuberek 35). A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.

RENATE (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori (dal 67' Riviera 21), 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. Rossi, 25 Vassallo (dal 67' Del Carro 11), 71 Ruiz Giraldo (dal 72' Mastromonaco 72); 92 Anelli (dal 76' Kolaj 10), 13 Spalluto (dal 62' De Leo 77). A disposizione: 22 Nobile, 33 A. Rossi, 10 Kolaj, 17 Bonetti, 23 Di Nolfo, 24 Spedalieri, 28 Meloni. Allenatore: Luciano Foschi

Ammoniti: David, Zuberek, Ziu, Mastromonaco

Arbitro: David Kovacevic (sez. di Arco Riva)

Assistenti: Matteo Taverna (sez. di Bergamo), Paolo Cufari (sez. di Torino)

Quarto ufficiale: Giorgio Bozzetto (sez. di Bergamo)

RIVIVI IL LIVE

16.56 - Finisce qui: Renate batte Inter U23 2-3.

90'+5 - Ammoniti Zuberek e Mastromonaco, in un momento di estremo nervosismo

IL GOL - Corner ben battuto, mischia con diversi uomini a terra e Auriletto è il più veloce di tutti in area di rigore.

90'+3 - Clamoroso a Monza, la ribalta il Renate: gol di Auriletto in mischia, 2-3

90' - Rossi non sbaglia, 2-2 dal dischetto, incolpevole Melgrati. Cinque di recupero

89' - Rigore per il Renate. Fallo di Stante.

85' - Ultimo cambio per Vecchi: Cinquegrano va a fare il quinto perché esce Kamaté, Re Cecconi al suo posto nei tre di difesa.

83' - Agbonifo pericoloso, Inter vicina al gol che avrebbe chiuso i conti. Il neo-entrato converge da sinistra a destra e calcia forse un po' troppo tardi: palla alta.

IL GOL - Suggerimento in verticale di Berenbruch per il polacco, bravo ad attaccare la profondità con i tempi giusti. Il passaggio va verso l'esterno e Zuberek sembra aver perso il tempo per calciare. Praticamente dalla linea di fondo però decide di tirare lo stesso, soprendendo Bartoccioni e trovando il gol del 2-1. Rimonta completata per i ragazzi di Vecchi.

79' - GOOOOOLLLLLL DELL'INTER! ZUBEREK! Grande impatto per lui, 2-1 per i nerazzurri!

78' - Berenbruch, enorme occasione! Su un lancio lungo di Bovo calcia al volo, cercando la soluzione più complicata possibile. Forse avrebbe potuto stoppare, la palla va sul fondo.

76' - Fuori Lavelli, autore del gol, dentro Agbonifo. Fuori anche Anelli, altro marcatore, e dentro Kolaj. Finiti i cambi per il Renate, Inter con ancora una sostituzione a disposizione.

75' - Grande accelerazione di forza pura di Zuberek: il suo tiro è pericoloso ma Bartoccioni è bravo a distendersi e respinge.

68' - Vecchi non sta a guardare: fuori Spinaccé per Zuberek.

67' - Altri cambi per Foschi: dentro Mastromonaco per Ruiz, dentro anche Riviera per Ori.

66' - Primo giallo della partita: se lo prende David.

64' - All'improvviso clamorosa occasione per il Renate. Anelli scappa via alle spalle di Mayé su una spizzata di De Leo e calcia: Melgrati in uscita ci mette il piede.

62' - Cambia anche il Renate: dentro De Leo e Del Carro per Spallutto e Vassallo.

61' - Lavelli ancora da fuori: bravo Spinaccé a servirlo, tiro dell'autore del gol e palla sul fondo.

59' - Ancora Inter in avanti. Questa volta è Berenbruch a sbagliare la scelta decisiva dopo l'inserimento, cercando un improbabile cross a rimorchio dove non c'erano compagni. Palla in corner.

55' - Grande occasione per l'Inter! Disimpegno complicatissimo per il Renate e palla persa nella propria trequarti. Zanchetta cerca Lavelli che non ci arriva, alle sue spalle però c'è David, che spreca, calciando a lato da ottima posizione.

52' - Avvio di ripresa con l'Inter decisamente più in palla rispetto a prima dell'intervallo. Spinaccé calcia in diagonale: rasoterra a lato.

16.03 - Squadre in campo, con due modifiche per l'Inter: entra Bovo per Kaczmarski, spazio poi a Berenbruch per Topalovic. Fischia ora Kovacevic, si riparte.

Primo tempo difficile per la squadra di Vecchi. Il Renate ha sbloccato subito la gara e non ha abbassato intensità e concentrazione, con i nerazzurri che han faticato a rendersi pericolosi. Sull'unica grande occasione ci ha pensato Lavelli, autore di un bel gol, a risistemare le cose, al minuto 36. Nel finale bravo Melgrati su Giraldo Ruiz.

15.47 - Si chiude senza ulteriori emozioni il primo tempo di Monza. Al gol di Anelli risponde Lavelli: 1-1 all'intervallo.

45' - Uno di recupero.

43' - Giraldo Ruiz ci prova da fuori: il suo tiro a incrociare chiama a una bella parata Melgrati, che alza in corner.

41' - Calì prova la soluzione personale. Il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta, nonostante la buona posizione e l'assenza di opposizione di giocatori nerazzurri.

38' - Ancora pericoloso Anelli! Questa volta, dopo lo slalom di Calì, l'autore dello 0-1 calcia di prima. Provvidenziale scivolata di Zanchetta che respinge.

IL GOL - Kamaté si accentra dalla destra e serve Spinaccé. Velo del numero 7 per il compagno di reparto Lavelli, che all'altezza del dischetto del rigore stoppa di suola e scarica al sette un destro potentissimo. Bel gol e 1-1 a Monza.

36' - GOOOOOLLLL DELL'INTER! LAVELLI! Pareggio dei nerazzurri, bellissima combinazione tra le punte.

31' - Prima parata per Bartoccioni. Il portiere del Renate respinge il sinistro a incrociare di Spinaccé, protagonista di una soluzione personale in ripartenza.

27' - Prova il destro da lontanissimo Topalovic, con l'Inter che è spesso costretta a queste soluzioni complicate dalla buona fase difensiva del Renate. Palla sul fondo.

22' - Ghezzi ci prova ancora: questa volta sfonda sull'out di destra e calcia da posizione complicata. Bravo Melgrati a bloccare.

20' - Partita equilibrata ora, tanta intensità e tanti duelli. Ci prova Mayé da lontanissimo con il suo mancino: palla che sfila a lato.

12' - Gol di Ghezzi ma è tutto fermo: alta la bandierina del guardalinee, c'è fuorigioco. Da ricordare che in Coppa Italia non c'è il FVS.

10' - Avvio complicato per l'Inter U23 di Vecchi, subito sotto. Il Renate per ora ha in mano l'inerzia della partita.

IL GOL - Situazione confusa in area di rigore dopo una bella parata di Melgrati. Il più veloce di tutti è stato Anelli, che ha battuto l'estremo difensore nerazzurro in mischia e ha portato avanti i suoi.

6' - Renate in vantaggio! Ha segnato Anelli. 1-0, doccia gelata per l'Inter U23.

5' - Grande chance per il Renate: Giraldo Ruiz accelera sulla sinistra e arriva al cross. Ziu, da solo a centro area sugli sviluppi di un piazzato, non impatta bene con il pallone, ma era in ottima posizione.

1' - Dopo soli 15 secondi subito Kamaté con un varco sulla destra. Il numero 10 sbaglia però la giocata finale, non trovando né l'assist né la conclusione.

15.01 - Via alla sfida: primo pallone per l'Inter U23!

14.58 - Squadre in campo a Monza. Inter in tradizionale maglia nerazzurra, ospiti, che sarebbero a loro volta nerazzurri, in divisa bianca da trasferta. Per l'Inter, con Prestia in panchina, fascia sul braccio di Kamaté, oggi schierato dal primo minuto nel ruolo di esterno destro.

Per l'Inter U23 di Stefano Vecchi è il momento degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Dall'altra parte il Renate di Luciano Foschi. Nel turno precedente l'Inter ha eliminato, in trasferta, l'Ospitaletto, mentre i lecchesi hanno avuto la meglio sulla Juventus Next Gen ai calci di rigore. Calcio d'inizio alle 15.00. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita di Monza.