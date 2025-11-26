SOMMER 5,5 - Un'altra serata non indimenticabile. Non ha colpe sul gol di Julian, poi è bravo quando chiude lo specchio a Griezmann. Meno quando lascia il pallone a disposizione del francese sul destro di Pubill. Sul colpo di testa di Gimenez serviva un grande riflesso, ma ormai è inutile aspettarselo da lui.
BISSECK 6,5 - La carta a sorpresa di Chivu, che però lo riporta al suo ruolo inzaghiano ottenendo in cambio una prova solida e propositiva. Potendosi sganciare non se lo fa ripetere, anche se più di una volta tra lui e Carlos Augusto persono di vista Ruggeri, liberato dagli accentramenti di Gallagher. Molto aggressivo anche nella metà campo spagnola, con una sponda di tacco apparecchia per il sinistro di Dimarco che sfiora l'incrocio. Prestazione confortante.
AKANJI 6 - Esordio da centrale dal primo minuto per lo svizzero, che però non rende come fatto finora da braccetto. Con tanto campo davanti non palesa una visione abbastanza panoramica e anche se libero tende a sganciare il pallone consegnandolo ai compagni. Non si esime da qualche incertezza, soprattutto quando viene messo sotto pressione, ma quando c'è da mostrare i muscoli si fa rispettare. Alla fine svirgola e regala il corner che costa la sconfitta, peccato.
BASTONI 6,5 - Simeone ha chiaramente chiesto al figlio di attaccare lui e Dimarco ogni volta che può, così di aggredirlo alto per impedirgli di alzare la testa e sventagliare. Nonostante ciò con due palle col contagiri manda in avvio il compagno di fascia verso la porta e fa altrettanto con Barella che colpisce la traversa. Se nel primo tempo soffre un po' quando viene attaccato, nella ripresa diventa un quasi insuperabile.
CARLOS AUGUSTO 5,5 - Nonostante un derby deludente, Chivu lo riptopone a destra dove anche al Metropolitano conferma di essere come un fuoristrada con il freno a mano tirato. Mantiene la posizione, fa il possibile ma attacca poco la profondità (un filino meglio nella ripresa). Di conseguenza anche i compagni lo ignorano comprendendo l'antifona. Persino la sfortuna lo prende di mira, con un rimpallo vigliacco in occasione del vantaggio dell'Atletico Madrid.
BARELLA 5,5 - Un'altra prova con tantissimo fumo ma arrosto in quantità limitata, non sufficiente a sfamare le necessità della sua squadra. Quando ha spazio per andare in progressione è anche efficace, taglia in due gli appostamenti dei padroni di casa, ma il più delle volte si perde in un bicchiere d'acqua quando si entra nel campo della concretezza. Non è neanche benedetto: colpisce la traversa con la sua miglior giocata della partita. Paradossalmente si esprime meglio quando va in cabina di regia.
CALHANOGLU 5,5 - Alla vigilia Chivu aveva descritto questa partita come simile al derby e lui, purtroppo, la prende troppo alla lettera perdendo il pallone a centrocampo (mangiato da Molina) e dando il la all'azione del vantaggio rojoblanco. Cerca di riscattarsi fiondando dalla distanza ma trova in Musso un valido oppositore. Nella ripresa resta basso per anticipare il filtro e permettere alla squadra di restare alta, ma nel complesso non incide. DAL 72' FRATTESI 5,5 - Nonostante l'Atletico conceda parecchi spazi non riesce a trovarsi al posto giusto oppure tende a rallentare il gioco.
ZIELINSKI 6,5 - Tra le linee strette dell'Atletico Madrid servirebbe la sua capicità di muoversi negli spazi anche con il pallone tra i piedi e più volte con scambi veloci riesce un po' a smuovere la difesa. Bene quando dirige lui il gioco (si permette persino un sombrero nella propria area), meno bene nelle preventive, tant'è che proprio nella sua zona di competenza gli spagnoli creano le principali difficoltà. Però ha l'enorme merito di firmare il pareggio inserendosi con i tempi giusti. DAL 65' SUCIC 5,5 - Entra per mettere fisicità al centrocampo. Apprezzabile tatticamente ma meno tecnicamente, con imperfezioni non da lui.
DIMARCO 6,5 - Memore del gol di un anno e mezzo fa in questo stesso stadio, prova costantemente a replicare prima su punizione, poi con un diagonale a pelo d'erba che sfiora il palo, quindi con un sinistro che flirta con l'incrocio e infine calciando addosso a Musso su assist di Lautaro. L'attacco nerazzurro passa spesso dalla sinistra e lo coinvolge, anche se Molina mantiene la posizione per non farsi fregare di nuovo. I problemi nascono nell'altra metà campo, dove Giuliano tra un tuffo e l'altro lo punta con continuità e lo mette in difficoltà. DALL'80' LUIS HENRIQUE SV.
MARTINEZ 5 - Sulla falsa riga del derby, un'altra serata da vorrei ma non riesco. La butta subito sull'agonismo, anche perché il contesto è ideale e di fronte ha il compagno e rivale in Nazionale Julian Alvarez, per cui non può permettersi di sfigurare. A parte battagliare con Gimenez, che in quanto uruguayano è poco amichevole con il Toro, costruisce ben poco in fase offensiva. Di lui si ricorda solo l'assist che manda Dimarco davanti a Musso. Una miseria. DAL 72' ESPOSITO 5,5 - Corsa, pressing, un destro svirgolato e poco altro. La squadra gioca troppo bassa per sfruttarne le doti e lui si nasconde.
BONNY 6,5 - Si vede poco in zona offensiva, però fa parecchio lavoro sporco difendendo spalle alla porta il pallone e guadagnando dei falli. Il problema è che a volte sembra assentarsi completamente dalla contesa, riapparendo di tanto in tanto come al 36' quando spara addosso a Musso (ma è in offside). Però quando decide di accendersi, illumina come con l'assist per il pareggio di Zielinski e una sgroppata irresistibile che meritava una miglior gestione. DAL 65' THURAM 6 - Non si mette particolarmente in mostra, però quando ha l'occasione esce con pulizia tecnica da situazioni complicate. Mette Esposito nelle condizioni di concludere e di testa spaventa Musso.
ALL. CHIVU 5,5 - Un'altra sconfitta immeritata, ma non può essere più una coincidenza. L'Inter gioca bene e l'Atletico segna, poi nella ripresa dopo il meritato pareggio la squadra si siede e prova a gestire. Chi entra, a parte Thuram, non dà nulla alla causa e Lautaro, per quanto mostrato, doveva uscire ben prima di Bonny. Dopo il derby buon senso avrebbe consigliato di non riproporre Carlos Augusto ancora a destra. La prestazione c'è come al solito, ma anche stavolta i punti zono zero.
ATLETICO MADRID: Musso 7, Molina 6 (dal 59' Koke 6), Gimenez 7, Hancko 6,5, Ruggeri 6 (dal 68' Griezmann 6), Simeone 6, Barrios 6,5, Cardoso 6 (dal 59' Pubill 6), Gallagher 6 (dal 58' Nico Gonzalez 6), Alvarez 6,5, Alex Baena 6 (dal 68' Sorloth 6). All. Simeone 6,5
ARBITRO: LETEXIER 6 - Pensa di vedere il fallo di mano di Zappacosta, ma l'assenza di certezza al video lo induce a cambiare idea concedendo la rete di Julian. Gestisce discretamente l'andamento della partita, dovrebbe essere più severo con Giuliano che tende troppo a simulare, come quando si tuffa in area appena Bastoni lo tocca. Nel complesso buona prova.
ASSISTENTI: Rahmouni 6 - Mugnier 5,5
VAR: Delajod 6
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 23:31 Simeone a Prime Video: "Avevamo un piano per l'Inter. Il gol nel recupero ha reso tutto più bello"
- 23:26 Quinta giornata di Champions, i risultati: all'Arsenal il big match, tonfo del Liverpool
- 23:25 Atletico, Ruggeri a Prime: "Bravi a limitare l'Inter, grande vittoria. Gol su corner dopo tanto tempo? Ancora meglio"
- 23:19 Zielinski a Prime Video: "Usciremo da questo momento, siamo una grande squadra. Io sto bene"
- 23:14 Bonny a Sky: "Perdere così alla fine fa male. Rialziamo la testa, si cade e ci si rialza"
- 23:10 Bisseck a Prime: "Fa malissimo, non è giusto. Ma è il calcio, magari in futuro avremo più culo"
- 23:09 Atletico Madrid-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Atletico Madrid-Inter, le pagelle - Bisseck confortante, in mezzo brilla solo Zielinski. Lautaro non riesce
- 23:05 Atletico-Inter, Fischio Finale - Più che tabù è un leit motiv: l'Inter si fa bella, ma non balla e paga più di quanto meriti
- 23:05 Prima, amarissima caduta europea: l'Atletico Madrid vince 2-1 all'ultimo tuffo, Gimenez gela Chivu al 93'
- 22:55 liveIl POST PARTITA di ATLETICO MADRID-INTER: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 20:40 Adriano: "Tifo ancora Inter, sono felice di essere rimasto nel cuore dei tifosi. Ibra il compagno più forte. Lautaro fa cose straordinarie"
- 20:30 Marotta a Prime Video: "L'Atletico gioca in maniera simile al Milan, speriamo il risultato non sia uguale"
- 20:28 Marotta a Sky: "Le parole di Simeone? Lui ammira l'Inter e la conosce bene, ma Chivu resterà qui per tanti anni"
- 19:57 Barella a ITV: "Vogliamo dimostrare che questo è il nostro livello. Mi piacerebbe migliorare gol e assist"
- 19:56 Chivu a Prime: "Siamo pronti, mai avuto dubbi di formazione per stasera. Top 8 Champions, dobbiamo fare di più"
- 19:55 Barella a Sky: "Stasera vogliamo dimostrare che la sconfitta nel derby è un episodio"
- 19:48 Barella a Prime: "Oggi cercheremo di essere meno belli. Derby? Resta il ko, ma la negatività non serve a nessuno"
- 19:35 Guida e l'Inter si rivedono dopo oltre un anno: l'ultima volta fu nel pirotecnico 4-4 con la Juventus
- 19:21 CF - M-I Stadio, ricavi record al 30 giugno: l’affitto di San Siro pagato da Inter e Milan vale il 35% del fatturato
- 19:07 Inter-Milan, Sucic guida le preferenze. Thuram alle sue spalle, esordio per Diouf
- 18:53 Eintracht Francoforte, Doan: "Calcio italiano molto famoso in Giappone grazie a gente come Nagatomo"
- 18:39 Costacurta: "Inter, un po' di pressione dopo il derby. Atletico più esperto del Milan, guai a ripetere gli stessi errori"
- 18:36 Carbone: "Dispiace per i 20 minuti finali. Qualificazione? Ce la giocheremo alla grande contro il Liverpool in casa"
- 18:25 YL - Atletico Madrid-Inter, Up & Down - Solo Iddrissou prova qualcosa. Esordio 'no' per Adomavicius
- 18:10 Milan, Gabbia: "Dobbiamo dare seguito alla vittoria nel derby. Scudetto? Allineati con Allegri"
- 17:56 Totti, Materazzi e il 'cucchiaio' in Inter-Roma. Matrix rivela: "Ancora prendiamo in giro Julio Cesar"
- 17:55 In dieci dopo appena 5 minuti, l'Inter subisce la corrida dell'Atletico Madrid: 4-1 e primo k.o. in Youth League
- 17:41 Roma prima in classifica, Gasperini: "Nessuno fa proclami importanti, vogliamo far durare questo momento"
- 17:27 Inter U23-Renate, le pagelle: Topalovic non brilla, Berenbruch e Zuberek sì. Bene anche Lavelli
- 17:13 AS - Thuram e la sliding door di mercato con l'Atletico Madrid: nel 2023 Griezmann provò a portarlo ai colchoneros
- 16:43 Ascolti TV, domenica scorsa il derby più visto di sempre su DAZN: il dato ufficiale dei telespettatori
- 16:29 Verso Atletico-Inter, Meet&Greet con Marotta e Zenga per gli Inter Club di Madrid e Barcellona
- 16:15 Cauet: "Scudetto, la Roma meglio delle altre. Inter, derby deludente solo per il risultato"
- 16:01 Roma da scudetto? Lotito frena: "Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo. Mai pensato di vendere la Lazio"
- 16:01 Season Ranking, l'Italia prende il podio grazie ai successi di Juve e Napoli
- 15:49 Rimonta e controrimonta nel recupero: l'Inter U23 perde in casa con il Renate 2-3 ed esce dalla Coppa Italia Serie C
- 15:47 Caprile un miraggio per Inter e Milan? Per il portiere del Cagliari il futuro si chiama Premier League
- 15:33 Meet&Greet pre-Champions coi club di Madrid e Barcellona: Federico Jaselli Meazza incontra Marotta
- 15:18 Bruno in tackle: "Basta simulatori, certi giocatori sono sempre per terra. Ma che rigore è quello del derby?"
- 15:04 Atletico Madrid, i convocati per l'Inter: Oblak non ce la fa. Presente invece Giuliano Simeone
- 14:49 Sanz, vicesindaco Madrid: "Sicurezza per Atletico-Inter, ecco il piano". Con auspicio di vittoria rojiblanca
- 14:35 CdS - Ancora diversi dubbi per Cristian Chivu: la probabile formazione anti-Atletico
- 14:20 Pavard: "Ho vissuto un momento difficile, non è la prima volta. Ma ho giocato per club importanti e..."
- 14:05 Chivu vuole Giovane e l'Inter si muove: contatti avviati già da giorni con l'entourage per gennaio, le cifre
- 13:52 Bordocam DAZN al derby, Allegri attacca Barella: "Fa l'attore!". Acerbi a Leao: "Se mi punti il dito te lo stacco"
- 13:38 Qui Atletico - Simeone, problemi di formazione: Oblak non sta bene, altri due in dubbio sulla fascia destra
- 13:24 Footyheadlines - Inter, la terza maglia 2026/27 ispirata alla Coppa UEFA del '98. Lancio previsto il prossimo agosto
- 13:10 Abodi: "Euro2032 a Milano, col rogito il cambio di passo. L'inchiesta sulle curve ha avuto un significato"
- 12:56 Corsera - Simeone come Allegri, esame per l'Inter. Non solo Luis Henrique: quanti dubbi per Chivu
- 12:42 Romano getta acqua sul fuoco: "Maignan-Inter? Non risultano discorsi. E Nico Paz tornerà a Madrid"
- 12:28 Corsera - Maignan, l'arrivo di Allegri cambia tutto. Ma l'Inter ha studiato il dossier
- 12:13 Serie A, gli arbitri della 13esma giornata: per Pisa-Inter designato Marco Guida, Paterna al VAR
- 12:00 ATLETICO-INTER, CHIVU difende e rilancia SOMMER! Scelta GIUSTA? La GRANDE OCCASIONE di LUIS HENRIQUE
- 11:45 Altobelli: "Festeggerò 70 anni con Marotta. Derby? Meglio vincere al ritorno. E in chiave Scudetto..."
- 11:30 Cafu: "Scudetto? Non sarà una lotta a due. Il Milan ha un vantaggio che deve sfruttare"
- 11:16 CdS - Lautaro vs Alvarez: un inedito derby argentino
- 11:02 CdS - Simeone si vede sulla panchina dell'Inter, ma lo stipendio racconta altro
- 10:48 Mourinho: "Il bacio in fronte a Sneijder? Mi ha dato un treble. Lui e altri, ma Wes..."
- 10:34 Atletico Madrid, Molina: "Inter, ecco la chiave della sfida. Ottimo rapporto con Lautaro, ma..."
- 10:20 Atletico Madrid, Simeone: "Inter, ecco a cosa dovremo fare attenzione. Noi simili a loro? Credo che..."
- 10:06 Miranda: "Spalletti peggior allenatore avuto in Italia: ecco cosa accadde. Difesa Inter? Sarei titolare, ma ho un mio preferito"
- 09:52 Lautaro: "Derby? Voltiamo pagina, è un altro torneo. Sulla sfida di due anni fa dico che..."
- 09:38 Chivu: "Con l'Atletico Madrid sarà una partita simile al derby, con una differenza. Diouf merita i miei elogi"
- 09:24 TS - Inter, iniziano le montagne russe in Champions. Sommer in porta, ma presto...
- 09:10 Atletico, Ruggeri: "Inter forte, se nel derby fa gol Acerbi è un'altra gara. Ma faremo una grande partita"
- 08:56 GdS - Il Metropolitano come le cabine degli antichi telequiz: l'Inter dovrà rispondere
- 08:42 GdS - Chivu parla e il suo sorriso è una rassicurazione credibile per il futuro. Società infastidita ma non preoccupata: l'importante è...
- 08:28 GdS - Nuova chance per Luis Henrique: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Dumfries e Darmian: c'è la data del rientro. Buone notizie da Mkhitaryan