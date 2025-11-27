Anche Ange-Yoan Bonny commenta per Amazon Prime Video Atletico-Inter 2-1: "Ci manca poco per vincere, si è visto oggi. Siamo amareggiati, fa male", le parole del francese.

Oggi hai fatto bene anche in uno stadio così caldo.

"Tutti vogliono giocare la Champions, è un sogno. Dopo c'è il campo, lì cerco di dare il meglio di me stesso. Oggi abbiamo tutto, per quello c'è amarezza".

Vi siete detti qualcosa nello spogliatoio?

"No, niente ancora".