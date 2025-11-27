La telenovela dell'estate, quando per alcune settimane accarezzò l'idea di andare all'Inter, è un lontano ricordo per Ademola Lookman, ora di nuovo al centro del progetto dell'Atalanta. "Quello che è successo è successo. Alcune cose si sanno, altre no - ha detto l'attaccante nigeriano a Sky Sport dopo la bella vittoria della Dea a Francoforte -. Ora è il momento in cui devo lavorare sodo per aiutare la squadra a vincere le partite, è quello che conta. Sono concentrato su questa cosa".