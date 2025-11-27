Il difensore dell’Atletico Madrid, David Hancko, ha commentato così ai media spagnoli il successo per 2-1 ottenuto contro l’Inter: "Guardando il nostro percorso, avevamo affrontato avversari difficili e perso in trasferta contro Liverpool e Arsenal. Oggi avevamo di fronte un’Inter che aveva vinto quattro partite su quattro, e siamo davvero felici. È una vittoria molto importante, anche per l’atmosfera incredibile che c’era nello stadio. Sono partite che mi rendono orgoglioso di come giochiamo e del fatto che siamo stati premiati con il risultato”.

Hancko ha riconosciuto i meriti dell’Inter, soprattutto nella prima parte di gara:

“Nella prima metà del match l’Inter ha dominato il possesso in alcuni momenti e ci ha messo in difficoltà in fase difensiva. Ma siamo riusciti a ribaltare la situazione. Ci sono stati momenti in cui abbiamo creato molte occasioni e mi aspettavo una partita decisa dai dettagli”.

Proprio uno di questi dettagli ha fatto la differenza: il gol al 93’ di Giménez da calcio d’angolo. Hancko ha rivelato che la squadra ne aveva parlato prima del match:

“Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati cruciali in questo tipo di gare, e oggi hanno funzionato a nostro favore”.