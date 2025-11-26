Secondo quanto riferisce Amazon Prime Video, il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio sarebbero andati negli spogliatoi assieme a Cristian Chivu per commentare la deludente sconfitta arrivata proprio in pieno recupero contro l'Atletico Madrid. Un breve incontro che ha fatto tardare l'arrivo nell'area interviste dell'allenatore nerazzurro.