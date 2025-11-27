Durante la conferenza pre Sassuolo andata in scena oggi, Cesc Fabregas ha fatto il punto anche sull'infermeria del Como, avversario dell'Inter il prossimo 6 dicembre. Appuntamento per il quale spera di recuperare Assane Diao, mentre Sergi Roberto saà sicuramente out: "Diao torna il primo dicembre ad allenarsi, progressivamente vedremo poi. Sergi Roberto per la Roma", le parole dello spagnolo.

Fabregas ha poi nominato l'Inter in un altro passaggio della chiacchierata con la stampa: "Come si gestisce la pressione in un gruppo così giovane? Non parlando della classifica, solo della performance. Alcune volte si perde, ma io faccio un rinforzo sul risultato. Quando sei alla Juve, al Milan... è diverso. Qua ho la responsabilità di gestire le cose in maniera diversa. Ieri l'Inter ha perso, anche giocando bene. La mia responsabilità è fare questo con i miei giocatori: la nostra fortuna è il tempo e lo spazio da dare al giocatore. E non c'è pressione perché non si gioca in un top club. Si cresce in un clima salutare. Addai? Ha fatto due gol, è la prima volta e se domani gioca o entra dalla panchina, deve rifarli. Loro mi devono dare quel tipo di risposta. Nico? Dal primo giorno si è visto un giocatore dalla personalità devastante, lo vedo anche con Ramon, Valle. Jesus Rodriguez e Addai che giocano da poco nel calcio professionista devono spingere. Ma dipende da loro, devono trovare forza dentro di continuità".