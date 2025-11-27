Non è solo sfortuna. La sconfitta dell'Inter sul campo dell'Atletico Madrid, la seconda consecutiva in quattro giorni dopo il ko nel derby contro il Milan, è figlia anche di una lettura sbagliata della situazione sul corner che ha portato al gol di José Gimenez in pieno recupero. A dirlo è Aldo Serena, in un messaggio su X: "Sarebbe stato un atteggiamento difensivo che mi avrebbe favorito - ha detto l'ex attaccante nerazzurro -. Difesa a zona che dà la possibilità all’avversario di arrivare in rincorsa con il terzo tempo, facile per i saltatori di professione andare ad incornare. Che leggerezza oltre il novantesimo".

