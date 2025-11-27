"L'Inter poteva anche vincere. E' stata una buona prova, ma non puoi regalare la partita all'ultimo minuto con una marcatura così. Troppi cambiamenti e non hanno trovato la posizione". E' l'analisi di Fabio Capello a Sky Sport dopo la partita tra Atletico Madrid e Inter.

"L'Inter ha subito gol nel primo tempo, per me irregolare perché c'è un fallo di mano - prosegue Capello - Però l'Inter se va in vantaggio o pareggia diventa amorfa. Non pressa più, si appiattisce. Finché non fanno gol vanno a manetta, poi si siedono. Poi quando fai tanti cambi diventa difficile prendere le posizioni e infatti Gimenez non viene ostacolato2.