Momento nerissimo per il Liverpool che ieri, perdendo 4-1 contro il PSV ad Anfield, ha incassato la nona sconfitta nelle ultime dodici partite, tra Premier League e Championa. Numeri preoccupanti che Ryan Gravenberch ha commentato così a TNT Sports, lanciando al contempo un messaggio di speranza: "Penso che prendiamo gol troppo facili, questo è il nostro problema in questo momento. Credo che una squadra come la nostra debba fare meglio, difendere meglio. Sappiamo di essere una squadra di alto livello, abbiamo ottime qualità. ma le cose non girano a nostro favore, anche i duelli e le occasioni 50-50. È davvero difficile. Dobbiamo restare uniti e ripartire, so che troveremo una via d'uscita", ha assicurato il centrocampista olandese dei Reds.