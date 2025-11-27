La Roma non si ferma e vince anche in Europa League. I giallorossi, che al momento guidano la classifica di Serie A con 27 punti, si preparano al big match di domenica sera contro il Napoli battendo 2-1 il Midtjylland all'Olimpico con le reti di El Aynaoui e El Shaarawy. Vincono anche Aston Villa, Porto e Lille.

I risultati delle gare delle 18.45 di Europa League:

Aston Villa - Young Boys 2-1

Porto - Nizza 3-0

Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1

Feyenoord - Celtic 1-3

Lille - Dinamo Zagabria 4-0

Ludogorets - Celta Vigo 3-2

PAOK - Brann 1-1

Viktoria Plzen - Friburgo 0-0

Roma - Midtjylland 2-1