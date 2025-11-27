La vittoria sull'Inter ha dato slancio a livello morale e di classifica al Milan, che ora è chiamato a confermarsi con la Lazio. Come sottolineato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "È normale che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina - le parole del tecnico rossonero -. Noi non dobbiamo uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti, al momento, ci sono sette squadre, con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro, la Lazio ha la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo".