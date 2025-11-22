Nella storia del derby di Milano sono stati tantissimi i protagonisti nerazzurri. Il giocatore che ha giocato più volte la stracittadina è Javier Zanetti, a quota 45 presenze considerando tutte le competizioni (36 in Serie A, 4 in Coppa Italia, 4 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana). Poi troviamo Bergomi (40), Facchetti e Mazzola (37), Burgnich e Corso (30). Tra i nerazzurri attualmente in rosa i più presenti nel derby di Milano sono Nicolò Barella e Stefan De Vrij a quota 21, mentre Lautaro ne ha giocati 20.

Il giocatore nerazzurro che ha segnato più gol nella storia del derby di Milano è invece Giuseppe Meazza. Il leggendario attaccante dell'Inter, miglior marcatore assoluto nella storia del Club, ha realizzato 12 gol nelle stracittadine contro il Milan considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori attualmente in attività (considerando entrambe le squadre) il miglior marcatore è Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ha segnato 9 gol nel derby di Milano ed è il terzo miglior marcatore nella storia dei nerazzurri nella stracittadina.