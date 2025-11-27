I due ko consecutivi incassati dall'Inter nel giro di quattro giorni, tra campionato e Champions, non devono preoccupare Cristian Chivu, secondo Pasquale Marino: "Non ci sono campanelli d'allarme - ha spiegato a Tuttomercatoweb.com l'ex tecnico dell'Udinese -. L'Inter ha perso immeritatamente contro il Milan, mentre ieri con l’Atletico Madrid ha messo in campo una prestazione convincente".

Per lo scudetto, la lotta è apertissima, sottolinea Marino, che si augura che nella corsa possano entrare anche due outsider: "C’è molto equilibrio. Il Bologna esprime un ottimo calcio, è la sorpresa Insieme alla Roma. Spero che entrambe possano lottare fino alla fine insieme a Napoli, Inter e Milan".