Adesso pare evidente: la fortuna, al di là di tutto, pare aver girato le spalle all’Inter. Che poteva uscire dal Metropolitano di Madrid con un bel pareggio che coi risultati maturati in serata poteva voler dire secondo posto in solitaria, e invece anche questa volta torna a casa con niente in mano, gelata dal gol di José Maria Gimenez che regala tre punti all’Atletico Madrid e fa ingoiare un boccone amarissimo all’Inter. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video:

C’è stato un incontro con Marotta e Ausilio, vi siete detti che questa Inter non ha fortuna.

“Io ho fumato tre sigarette una dopo l’altra… Ho detto alla squadra quello che andava detto. C’è molto rammarico per i presupposti di questa partita, non meritavamo di perdere ma ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto tanta amarezza nei ragazzi ma il calcio è questo, dobbiamo reagire e fare di tutto per uscirne”.

Ma cosa pensa di dire ai suoi uomini?

“Ci sono momenti che la ruota gira, nella vita come nel calcio; tornerà anche a te la fortuna per portare a casa la partita. Potevamo gestire meglio le ripartenze e l’ultimo passaggio negli ultimi dieci minuti, capire quando bisogna tenere di più la palla in uscita. Sono cose che vedremo in video, poi loro segnano su corner coi giocatori più alti possibili in area. Purtroppo capita, avevamo i migliori saltatori ma quel corner dovevamo evitarlo. Avevamo la possibilità di ripartire ma abbiamo perso palla ed è nato il corner. Tanta delusione”.

Perché ha cambiato i migliori giocatori?

“Quali erano?”.

Bonny e Zielinski.

“Zielinski aveva un problema alla coscia, poteva resistere solo altri cinque minuti mi aveva detto. Bonny l’ho tolto perché mi servivano forze fresche. Mi servivano Thuram ed Esposito, uno che faceva salire la squadra e l’altro che con la sua velocità poteva farci sfruttare le ripartenze che dovevamo avere”.