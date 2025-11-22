In partite bloccate è fondamentale saper sfruttare al meglio le occasioni (anche poche) create. Alcune di queste possono arrivare da intercetti, rimpalli ma soprattutto traversoni aerei. La classifica dei cross riusciti in questa prima parte di campionato vede nettamente Federico Dimarco in cima, con 37 esecuzioni complessive. Al secondo posto c'è Martin del Genoa (a quota 20). Anche Calhanoglu e Barella occupano la top ten dei cross riusciti (entrambi 14) e c'è perfino Modric a 15. Un fattore, dunque, che l'Inter potrebbe sfruttare nel migliore dei modi per portare gli episodi dalla propria parte.