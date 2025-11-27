Pisa-Inter, sfida valevole per la 13esima giornata della Serie A 2025/26, in programma domenica 30 novembre con fischio d'inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match della Cetilar Arena tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.