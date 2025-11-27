Pisa-Inter, sfida valevole per la 13esima giornata della Serie A 2025/26, in programma domenica 30 novembre con fischio d'inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match della Cetilar Arena tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Sezione: Focus / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 20:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Sommer con rammarico: "Performance grintosa al Metropolitano, ma finale amaro". Poi si rivolge ai tifosi
Zielinski prova a spronare l'Inter: "Sconfitta amara, ma non molliamo. Testa subito alla partita di domenica"
Romano: "Simeone, voglia d'Italia. Con l'Inter legame fortissimo, ma poi c'è la realtà dello stipendio"
Inter beffata nel finale dall'Atletico, Serena: "La difesa a zona mi avrebbe favorito, che leggerezza oltre il 90esimo minuto"
Julio Cesar: "La riunione post gara? Non era il momento giusto. Lautaro sembrava avercela con Chivu dopo il cambio"
Lookman, la telenovela di mercato è un ricordo: "Quello che è successo, è successo. Alcune cose si sanno, altre no"
Capello: "L'Inter dopo il pareggio è diventata amorfa. Non puoi regalare così la partita all'ultimo minuto"
Altre notizie
Giovedì 27 nov
- 22:08 Pellegrini carica la Roma: "Primi perché lo meritiamo, non siamo lì per caso. Napoli? Sappiamo cosa ci aspetta"
- 21:54 Boniek: "Scudetto, vedo una lotta a tre senza la Juve. Italia ai Mondiali? Ve lo auguro"
- 21:40 Roma, Gasperini: "Contro il Napoli dobbiamo fare meglio di quanto fatto con Inter e Milan. Koné non sembra grave"
- 21:25 Marino: "Inter, nessun campanello d'allarme. Col Milan ko immeritato, a Madrid prestazione convincente"
- 21:10 Roma in ansia per Koné: problema alla caviglia destra. Cosa filtra per il Napoli
- 20:56 Milan, Gabbia: "Inter squadra forte fatta di ottimi giocatori. Ma ora c'è da pensare alla Lazio"
- 20:42 La Roma non si ferma e stende anche il Midtjylland. Vincono Lille e Porto: i risultati di Europa League
- 20:28 Pisa-Inter, nerazzurri in campo per riscattare i due ko di fila: dove vedere il match in tv
- 20:14 Primo viaggio Apostolico per Papa Leone XIV che vola in Turchia con l’aereo intitolato a Facchetti
- 20:00 Football Rankings - Champions 2025/26: i punti necessari per la qualificazione agli ottavi. Inter certa dei playoff
- 19:45 Sommer con rammarico: "Performance grintosa al Metropolitano, ma finale amaro". Poi si rivolge ai tifosi
- 19:30 Di Napoli: "Le sconfitte vanno valutate, nell'Inter non vedo tutto questo disastro"
- 19:15 Fabregas: "Ieri l'Inter ha perso, anche giocando bene. Diao tornerà ad allenarsi a inizio dicembre, poi vedremo"
- 19:00 liveBELLI e NON VINCENTI, così l'OPINIONE sull'INTER cambia! Non è solo SFORTUNA. Tifosi STUFI
- 18:40 Zielinski prova a spronare l'Inter: "Sconfitta amara, ma non molliamo. Testa subito alla partita di domenica"
- 18:25 Renato Sali: "Mi rivedo in Dimarco, da ragazzo mi ispiravo a Facchetti. Ma sono juventino da sempre"
- 18:10 Giannini: "Napoli e Inter restano le favorite, ma occhio alla Roma. Specie se arriva un goleador"
- 17:55 Bookies - Champions League, Inter e Atalanta vedono la top-8. Difficile la qualificazione diretta di Napoli e Juventus
- 17:41 Mondiale U17, medaglia di bronzo per l'Italia di Favo: Brasile battuto ai rigori nella finalina
- 17:27 Season Ranking, l'Italia continua la rincorsa: è terza a pari punti con la Spagna
- 17:13 Atletico Madrid, Gimenez racconta il gol: "Sapevo che non potevano fermarmi. Ho pensato ai miei figli"
- 16:59 Liverpool, Slot: "Siamo tutti sotto choc, stiamo vivendo una situazione decisamente inaspettata"
- 16:44 Fabregas: "Non escludo che Nico Paz possa essere qui anche l'anno prossimo"
- 16:30 Atletico Madrid, Hancko ammette: "Nel primo tempo l'Inter ha dominato. Decisivi i calci piazzati"
- 16:16 Psg, Marquinhos taglia il traguardo delle 500 presenze: "La finale di Champions con l'Inter è stata la più bella"
- 16:02 Il derby dei portieri invertiti, Allegri: "Non si può fare. Prima parata di Maignan facile, poi si enfatizza tutto"
- 15:48 Pisa, Cuadrado salta la sfida dell'ex contro l'Inter: distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro
- 15:34 Romano: "Simeone, voglia d'Italia. Con l'Inter legame fortissimo, ma poi c'è la realtà dello stipendio"
- 15:20 fcinAppiano, Mkhitaryan di nuovo in gruppo. Dumfries sta meglio, per Darmian serve pazienza
- 15:20 Bisseck sui social: "Non il risultato che volevamo, ma una prestazione forte su cui costruire"
- 15:05 Toni: "Non ho capito i cambi di Bonny e Zielinski, sembravano i più in forma"
- 14:50 Milan, Allegri: "Vittoria nel derby meravigliosa, ci ha dato adrenalina. Però basta, sabato c'è la Lazio"
- 14:36 "Non facciamo mai gol". Lo sfogo di Chivu riassume i limiti dell'Inter. Ma il tecnico non può allenare il cinismo
- 14:21 Liverpool in crisi nera, tra 12 giorni c'è l'Inter. Gravenberch: "Concediamo gol facili. Ma troveremo una via uscita"
- 14:07 Inter beffata nel finale dall'Atletico, Serena: "La difesa a zona mi avrebbe favorito, che leggerezza oltre il 90esimo minuto"
- 13:52 Julio Cesar: "La riunione post gara? Non era il momento giusto. Lautaro sembrava avercela con Chivu dopo il cambio"
- 13:38 Gimenez, match winner di Atletico-Inter: "Eravamo convinti di fare il 2-1. Ricordo Simeone col Levante..."
- 13:24 Il Podcast di FcIN - Atletico Madrid-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: prestazioni sì, ma senza risultato
- 13:10 GdS - Gli errori si ripetono: la parcella dell'analista schizza alle stelle
- 12:56 Zanetti: "Lautaro tra i migliori attaccanti in circolazione. Pio mi ricorda Vieri, siamo contentissimi di lui. Nico Paz da top club"
- 12:42 Atletico, Musso: "L'Inter non mi ha sorpreso, è tra le squadre migliori al mondo. Sapevamo che..."
- 12:28 Milan, Rabiot: "Il derby ci ha dato fiducia, Maignan è stato eccezionale. Ma per lo scudetto..."
- 12:14 Branca e i colpi migliori all'Inter: "Maicon vero regista. Ibra-Eto'o, cosa successe con Hleb. E per Sneijder Mourinho mi rimproverò"
- 12:00 BELLI ma SPRECONI, ora BASTA! ETERNI INCOMPIUTI, è sempre la STESSA STORIA. Come se ne esce FUORI?
- 11:45 CdS - Finalmente il vero Zielinski: funziona la cura Chivu
- 11:30 Lookman, la telenovela di mercato è un ricordo: "Quello che è successo, è successo. Alcune cose si sanno, altre no"
- 11:16 Angolo Tattico di Atletico Madrid-Inter - Akanji centrale, Barella tuttofare, Baena da sinistra al centro: le chiavi
- 11:02 Moviola CdS - La possibile spiegazione sul gol dell'1-0. Simeone meritava almeno un giallo
- 10:48 Di Canio: "C'è un singolo che sbaglia sul gol di Gimenez. Se hai fame non puoi guardare solo la palla"
- 10:34 Capello: "L'Inter dopo il pareggio è diventata amorfa. Non puoi regalare così la partita all'ultimo minuto"
- 10:20 TS - Giovane e altri ritocchi sul mercato di gennaio: ecco cosa filtra dall'Inter
- 10:06 La Repubblica - Un'altra sconfitta per l'Inter: lungo confronto a fine gara tra squadra, mister e dirigenti
- 09:52 TS - Rabbia Lautaro dopo il cambio: è lecito aspettarsi di più. Quinto "zero" stagionale nei big match
- 09:38 Pagelle TS - Bisseck, partita da 7: è il migliore dell'Inter. Male Bastoni, Calhanoglu e Lautaro
- 09:24 TS - Inter con la sindrome da scontri diretti. E c'è un appunto da fare a Chivu
- 09:10 Pagelle CdS - Zielinski si sblocca anche in Champions, Lautaro esce scuro in volto
- 08:56 CdS - Beffa Inter: la situazione si complica in Champions. E i cambi di Chivu...
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco indemoniato, Zielinski star della pista, bravo Bonny. Ma i bocciati sono diversi, compreso Chivu
- 08:28 Moviola GdS - Dubbi sull'1-0: Baena col braccio? Simeone jr cade in differita
- 08:14 GdS - Altra beffa dopo il derby: ecco cosa è mancato all'Inter. Discutibili i cambi di Chivu
- 08:00 Le disattenzioni sono una condanna e l'Inter resta ancora gelata nel risultato. Un canovaccio molto simile
- 00:23 Bonny a Prime: "Siamo amareggiati, fa male. Ci manca poco per vincere"
- 00:17 Zielinski a Sky: "Ne usciremo fuori perché siamo una grande squadra, sono tranquillo. Testa al Pisa"
- 00:13 Chivu in conferenza: "Bisogna imparare da questi errori. Recuperi per Pisa? No, avanti con quelli di ora"
- 00:13 Bisseck a Sky: "La prova è stata buona, ma contano i risultati. La cattiveria? Non ci manca..."
- 00:12 Simeone in conferenza: "Dopo l'1-1 ho deciso di cambiare il corso della partita. Gimenez è importantissimo"
- 00:09 Chivu a ITV: "Siamo consapevoli che quanto stiamo facendo al momento non basta"
- 00:08 videoAtletico Madrid-Inter 2-1, Tramontana: "Sconfitta che fa incazzare. Sono stufo del solito film"
- 00:03 Aggrappiamoci alla convinzione di Bisseck
- 00:01 Atletico-Inter, la moviola - Letexier gestisce bene simulazioni e proteste. Gol di Alvarez: dubbi sul tocco di Baena