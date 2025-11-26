Cristian Chivu parla ai microfoni di Prime Video nel giorno di Atletico Madrid-Inter e poche ore dopo il derby di Milano perso. "A me domenica è piaciuto l'atteggiamento, la propositività, l'attenzione, la determinazione, quel che abbiamo creato. Ci è mancata un po' di fortuna, ma piano piano arriverà. Non abbiamo concesso più di tanto, abbiamo mantenuto l'equilibrio. La crescita la vedo, i punti deboli del passato li stiamo riducendo".

"Mi aspetto - aggiunge - delle similitudini col derby, affrontiamo una squadra che somiglia al Milan. La differenza è che siamo noi fuori casa e l'Atletico in casa. Sappiamo quanto è difficile affrontarli qui, ma siamo pronti e dobbiamo rispettare il piano gioco, facendo le cose con velocità, intensità, con più cinismo sotto porta".

Non manca una domanda su Sommer. "Ho fiducia in tutti i giocatori. Ho fiducia anche in Martinez ma per me Sommer è il numero 1 della squadra. Per quel che riguarda gli altri, in base alle partite, alle esigenze, tutti hanno avuto la possibilità di giocare, chi dall'inizio e chi subentrato. Diouf? Merita i miei elogi, mi è piaciuto. Avere un mancino a destra che puntava li ha un po' messi in difficoltà".