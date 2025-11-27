Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo cui Giovane sarebbe nel mirino dell'Inter per le prossime finestre trasferimenti. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, quello che filtra in questo momento da via della Liberazione è che la rosa in attacco è a posto così. Non ci dovrebbero quindi essere movimenti sul mercato in tal senso per l'inverno.