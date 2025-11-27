Juan Cuadrado salterà Pisa-Inter di domenica pomeriggio, la sfida dell'ex per l'esterno colombiano che ha militato nel club milanese nella stagione 2023-24. Come fa sapere il club toscano, il Panita, che ha accusato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro nel corso dell’ultimo allenamento alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia di lunedì scorso, ha già avviato il percorso di recupero individuale.