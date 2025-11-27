Negli studi di Amazon Prime Video, Luca Toni ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid soffermandosi in particolare sulle scelte di Cristian Chivu, soprattutto nelle sostituzioni dei due giocatori più in forma del momento.

L’ex attaccante non ha nascosto le sue perplessità: “L’unica cosa che si può dire a Chivu è perché hai tolto Bonny e Zielinski che sembravano essere i più in forma. È normale che Zielinski fosse arrabbiato, aveva segnato e sa anche che nel finale avrebbe potuto dare di più”.