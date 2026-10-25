Non partiva così forte l'Inter in campionato dalla stagione 2017/2018, quando i nerazzurri misero a referto 22 punti in 8 partite con Luciano Spalletti sulla panchina del Biscione. La statistica interessante riportata dal collega Di Gangi evidenzia che Chivu, con quest'inizio, eguaglia Spalletti, superando Conte, che nella stagione 2019/2020 aveva conquistato 21 punti nelle prime 8. Per quanto concerne la striscia di imbattibilità, Chivu sale a quota 18 in campionato, superando Herrera, Hogdson e Conte. La più lunga resta ovviamente quella di Mancini (33) nella stagione 2006/2007.

Sezione: Stats / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 21:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione