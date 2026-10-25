C'è più gusto quando si esulta per una vittoria all'ultimo minuto, a maggior ragione quando la giornata sembra stregata come nel caso del lunch match che l'Inter ha portato a casa battendo in rimonta, sul traguardo, la Fiorentina. I gol decisivi sono arrivati in pieno recupero, dopo che i nerazzurri erano andati sotto per effetto del jolly pescato da Alex Jimenez dalla distanza. Un gol che non ha tagliato le gambe ai campioni d'Italia che, anzi, hanno continuato ad attaccare a testa bassa, sbattendo contro un super David De Gea e a due traverse colte da Carlos Augusto. Che, a fine partita, ha sintetizzato il movimentato pomeriggio di San Siro con una frase che può essere tranquillamente condivisa da tutti i tifosi: "Vincere in questo modo è ancora meglio!"